Marocchino danneggia il treno e aggredisce ferrovieri, Agenti Polfer e Carabinieri

Mortara – Un marocchino di 30 anni senza fissa dimora mercoledì sera ha danneggiato alcuni treni, uno sulla tratta Pavia-Vercelli, causando la soppressione dei convogli. Evidentemente ubriaco fradicio ha svuotato due estintori all’interno di una carrozza e tirato varie leve dei freni di emergenza per poi aprire le porte. Non è finita poiché su un altro treno fermo in banchina a Mortara ha preso due asce e dei martelletti frangivetro con cui ha danneggiato due porte e svuotato altri estintori. Poi è ancora salito su un terzo treno e ha minacciato un macchinista coi frangivetro, dopo aver forza la porta della cabina di guida del locomotore. Inoltre ha cercato di mettere in moto il mezzo senza riuscirci. Ha poi aggredito alcuni agenti della Polizia Ferroviaria e solo l’intervento dei Carabinieri si è arreso ed è sceso. Ma nella stazione dei Carabinieri, una volta tolte le manette, ha colpito un uomo della Benemerita con uno schiaffo al volto ma è stato subito immobilizzato dagli altri. Anche un altro carabiniere, nell’atto di bloccarlo, ha subito uno strappo alla spalla sinistra. Finalmente l’energumeno è finito in Carcere a Vercelli.