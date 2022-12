Ruba la borsetta a una ragazza in un locale poi si da alla fuga, ma è arrestato dai Carabinieri

Alessandria – Grazie al cellulare una ragazza derubata ha potuto rintracciare il suo aggressore e farlo arrestare dai Carabinieri giunti sul posto. Il furto risale alla notte fra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre. sera di giovedì e si sono svolti all’interno del locale “L’Agricola” di via San Giovanni Bosco. Le manette sono scattate per un uomo di 35 anni residente in provincia di Asti mentre l’arresto effettuato dagli uomini della Benemerita è stato convalidato ieri mattina in Tribunale dal giudice Gianluigi Biasci, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte alla settimana, di restare a casa nelle ore notturne e di dimora nella città dove abita. Rapida la successione dei fatti: ad un certo punto il ladro s’è avvicinato alla vittima mentre teneva la borsetta con una mano, l’ha strattonata rubandole la borsa e dandosi immediatamente alla fuga. La ragazza ha rintracciato il cellulare con il localizzatore trovandolo fuori vicino a una Golf. Ha quindi chiamato i Carabinieri che sono giunti sul osto in pochi minuti e sono riusciti ad arrestare l’uomo. La perquisizione ha permesso di recuperare parte della refurtiva mentre sulla sua auto sono stati rinvenuti due involucri contenenti hashish e cocaina.