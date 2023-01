Capodanno: Vercelli, donna ferita nello scoppio di un petardo

Vercelli (Ansa) – A Vercelli una donna di 30 anni è rimasta ferita dallo scoppio di un petardo nel corso dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. A quanto si apprende la vittima, soccorsa dai sanitari del 118, ha perso un dito di una mano e ha avuto altre lesioni. Dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di Vercelli, è stata trasferita d’urgenza al Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Maria Vittoria dell’Asl Città di Torino dove è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia per il salvataggio della mano e delle dita compromesse dal trauma. Ora è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica per seguire l’evoluzione delle ustioni riportate dallo scoppio del petardo.