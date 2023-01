Ecco i primi nati del 2023 in provincia di Alessandria

Casale Monferrato – Si chiama Arya nata all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato ll’1:10. Pesa 3,1 chili. È una bambina la prima nata del 2023 in provincia di Alessandria. Arya è nata all’1.10 per la gioia di mamma Alice e papà Federico.

Alessandria – Gabriele è nato all’Ospedale di Alessandria alle 3:35 per la gioia di mamma Vanessa e papà Fabio e pesa 2,78 chili. Il piccolo è venuto alla luce alle 3.35, pesa 2.780 chili.

