Italia Provvisoria, Ferrovie: due nuovi Treni Rock sui binari delle Linee Torino-Milano e Asti-Milano

Alessandria – Da domani martedì 3 gennaio sui binari delle linee Torino-Milano e Asti-Milano saranno in circolazione due nuovi treni “Rock”. Progettati con tecnologie di ultima generazione, i treni “Rock” è sono regionali a doppio piano che possono ospitare oltre 1.000 persone (circa 600 sedute) e raggiungere i 160 km/h di velocità massima.

I vagoni sono attrezzati con portabagagli e portabici, distribuiti lungo tutto il treno, e sono dotati di punti di ricarica per e-bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb e la climatizzazione interna si autoregola. A bordo treno anche un’area family, e nelle toilette, fasciatoi e porte-enfant.

A bordo ci sono 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live e 38 monitor, di dimensioni doppie rispetto al passato, a beneficio dei viaggiatori.

Sono inoltre previste postazioni per persone con disabilità collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici permettono di ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

I due nuovi treni sono stati presentati nella stazione di Porta Nuova dall’Assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, insieme a Marco Della Monica, Direttore Regionale Trenitalia Piemonte.

Ricordiamo sommessamente ai ferrovieri italiani che non sono i treni che mancano ma le linee che non funzionano.

Così, per la precisione.