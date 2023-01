Marocchina ruba una carta di credito e con quella va a fare la spesa al supermercato: arrestata dai Carabinieri

Casale Monferrato – Una donna marocchina di 33 anni pagava alla cassa del supermercato con una carta di credito rubata poco prima a una donna che aveva fatto regolare denuncia di smarrimento. La marocchina è stata subito individuata e fermata dai Carabinieri, e denunciata in stato di libertà per indebito utilizzo di carte di credito grazie alle segnalazioni della banca che aveva inviato alla donna derubata in merito alle transazioni in tempo reale e il luogo delle stesse, per cui è stato possibile allertare i Carabinieri, immediatamente accorsi sul posto. La marocchina è stata sorpresa in flagrante con gli scontrini e le carte della vittima in mano. Dalla perquisizione personale è inoltre emerso che aveva rubato dal portafogli della vittima circa 150 euro in denaro contante per cui è stata denunciata anche per il reato di furto.