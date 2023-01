Nord Ovest con al centro Alessandria: finalmente il rilancio è possibile grazie alla Logistica

Alessandria (Max Corradi) – Il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso ha le idee chiare sulle sfide da affrontare in questo 2023 appena sbocciato. Il suo piano di sviluppo di Genova e della Liguria parte dal piano regolatore portuale, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo delle riparazioni, delle aree ex Ilva, e sulla nuova alleanza del Nord Ovest, fra industria e logistica.

La partenza è il rilancio del porto, l’arrivo è la logistica moderna del Basso Piemonte.

In una recente intervista a La Repubblica in proposito Risso ha detto: “Stiamo parlando di un sito assegnato ad attività industriali che ha però anche banchine disponibili. Comprensibile che si sommino gli interessi, ma ripeto, prima di tutto è necessario capire il piano industriale del gruppo ex-Ilva. Poi si potrà agire di conseguenza”. In ogni caso la mossa strategica è una forte alleanza di tutto il Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia e Liguria). E già si parla di riunioni, come quella dell’11 gennaio prossimo che fa seguito all’ultima assemblea di Confindustria che ha rilanciato il tema dell’alleanza del Nord Ovest proprio in chiave logistica.

L’11 gennaio si terrà la prima riunione, a porte chiuse, coi tre sindaci di Genova, Milano e Torino e i tre rettori, i due dei Politecnici di Milano e Torino, e il rettore genovese Federico Delfino. È la partenza di un ragionamento che si rivolge alle tre città del Nord Ovest. Si parlerà soprattutto di logistica industriale, iniziando a ragionare sugli aspetti gestionali e di sviluppo. Anche il governo può dare una mano approvando i decreti attuativi della legge di riferimento anche per non perdere i finanziamenti del Pnrr.

Il presidente della Fondazione Slala, che si occupa di logistica nel Basso Piemonte, avvocato Cesare Rossini (Nella foto de La Stampa) ha commentato: “Dopo anni di lavoro e di riunioni si parla di progetti realizzabili subito. È un buon segnale – ha concluso Rossini al telefono – e ciò significa che la Logistica non è più un sogno ma sta diventando realtà”.