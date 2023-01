Rubano in casa e si portano via anche il cane: chi l’avesse visto chiami

Asti – Per i suoi affezionati padroni lui, Jonny, un cagnolino Jack Russel di 4 anni, vale più di tutto quello che hanno rubato i ladri d’appartamento che ieri hanno “fatto visita” alla casa di Roberta e Luigi, in Via Cagliero 3. Quando, mentre i suoi padroni erano fuori casa per compere, i ladri sono entrati, insieme alla refurtiva hanno preso anche lui che – la paura fa 90 – è riuscito a scappare ma ha fatto perdere le sue tracce a tutti, padroni compresi che però hanno postato un messaggio su facebook. Il suo microchip è 38026014013. Chi l’avesse visto può segnalarlo telefonando ai numeri 320 8781191 o 0141 477974.