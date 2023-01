Italia Provvisoria: disastro autostrade, A26 in tilt (ma va?)

Ovada – Stamane molti automobilisti si sono ritrovati in coda a causa di lavori (eterni), incidenti e un veicolo in fiamme. Verso le 10 e mezza si sono formate code di oltre 15 chilometri (solo in Italia succede questo anche se ci abbiamo fatto l’abitudine) sulla A26, nel tratto tra Masone e Ovada, a causa di un veicolo in fiamme; fortunatamente nessuno è stato coinvolto.

Una vergogna.