Ieri, 3 gennaio 2023, primo morto dell’anno sul lavoro in Piemonte: la strage continua

Stresa – Uno si chiede cosa ci stiano a fare i sindacalisti professionisti a parte prendere lo stipendio pagato dai lavoratori, cosa ci stiano a fare l’Inail, l’Inps, i vari enti pubblici di prevenzione sulla sicurezza e compagnia cantante, se in Italia da qualche anno sul lavoro è una strage. Il primo morto sul lavoro in Piemonte è Stefano Liotta, un operaio di 53 anni di Borgosesia ma residente a Grignasco, dipendente di una ditta di spurghi di Romagnano Sesia, che è stato travolto dal suo camion nel primo pomeriggio di ieri: era appena sceso in strada ma il pesante mezzo, parcheggiato lungo la discesa di via Vignolo, per cause in corso di accertamento, s’è mosso e l’ha travolto schiacciandolo contro un muro. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Stresa e personale del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl del territorio: dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e medici e infermieri del 118 ma le condizioni della vittima erano troppo gravi. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Liotta che lascia una compagna e una figlia.