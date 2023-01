Sono i cristiani le vere vittime del mondo

di Rasputin – Sono un milione i cristiani martirizzati solo nell’ultimo decennio, e si calcola che in 2000 anni di storia, dopo il primo martire Gesù, ve ne siano stati altri venti milioni. Lo conferma l’ultimo rapporto del Center for Study of Global Christianity, fondato alla fine degli anni Cinquanta presso il Gordon-Conwell Theological Seminary di Hamilton, nel Massachussetts. Nel solo 2016 90.000 battezzati sono stati uccisi a causa della loro fede, al ritmo di uno ogni 5,8 minuti. In grande maggioranza (70%) questi martiri contemporanei sono morti in Africa, il resto in Medio Oriente e nel reticolo delle stragi che ogni giorno si compiono in Asia e in altre parti del globo. E come le recenti vicende di Iraq, Siria ed Egitto dimostrano (per fare solo qualche esempio), questo Olocausto Cristiano non mostra segni di rallentamento e fa del cristianesimo la religione più perseguitata al mondo. Questo Olocausto Cristiano non mostra segni di rallentamento e fa nettamente del cristianesimo la religione più perseguitata al mondo. È peraltro interessante notare che su 196 Paesi presenti alle Nazioni Unite, ben 102 impediscono in modo più o meno violento ai cristiani di praticare liberamente la loro fede. E la metà di quei 102 sono Paesi a maggioranza islamica. D’altra parte, conferma Open Doors, al primo posto nella persecuzione c’è l’ateistica Corea del Nord, al quindicesimo l’induista India, al diciassettesimo il buddista Vietnam, al diciottesimo il Kenya che è di maggioranza cristiana, proprio come l’Etiopia che è al ventiduesimo posto. L’aspetto straordinario di questa vicenda è che i cristiani di ogni parte del mondo, e in particolar modo quelli del Medio Oriente, si sforzano giorno per giorno, con ogni mezzo, di segnalare il loro dramma alle cancellerie che più contano nel pianeta. E giorno per giorno, da decenni, si scontrano con l’incapacità dell’Occidente di modificare politiche e strategie che accentuano, invece di ridurre, i loro problemi.

Foto tratta da Linkiesta.it