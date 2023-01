Camionista con patente scaduta altera il cronotachigrafo e guida oltre le ore consentite: beccato e multato, camion sequestrato

Tortona – Nei giorni scorsi nell’area del casello autostradale di Alessandria Est, nel corso di un controllo di routine, agenti della Polstrada del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona hanno fermato un Tir alla cui guida era un camionista senza la patente e la Carta di Qualificazione del Conducente (entrambe scadute di validità). La mancanza di punti sulla patente, ormai esauriti, e il fatto che lo stesso svolgesse la sua attività alla guida di un mezzo che non risultava avere ore di marcia registrati negli ultimi giorni insospettiva ulteriormente gli agenti che, approfondendo gli accertamenti sulla regolarità dei tempi di guida, riuscivano a individuare un magnete occultato sul cambio del veicolo che falsava tutte le registrazioni del cronotachigrafo digitale (velocità, tempi di guida e di riposo). La manomissione della strumentazione tachigrafica, rilevabile grazie alle nuove apparecchiature in dotazione alla Polizia Stradale (Police Control – Digifob) fornite dal Ministero dell’Interno, è costata al camionista 2.000 euro di multa con l’obbligo di sottoporsi alle prescritte visite di revisione patente e col fermo amministrativo del mezzo. Inoltre all’Ispettorato del Lavoro sono state segnalate le irregolarità rilevate per le opportune verifiche di competenza presso la sede dell’impresa proprietaria del mezzo, quale datore di lavoro.