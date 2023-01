Casale Monferrato – Domenica al Mercato Pavia tornerà in città il Mercatino dell’Antiquariato (dalle 8:30 alle 17:00) per la prima edizione del 2023. Saranno circa 300 espositori che affolleranno la grande piazza dell’antico Foro Boario. Ampia la scelta: dall’oggettistica ai complementi di arredo, ai vecchi telefoni. La manifestazione è organizzata dalla società mON che per i prossimi mesi, in vista del 50° anniversario della manifestazione, preparerà grandi sorprese.