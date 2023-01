Omicidio di Fabio Campagnola in Brasile: trovata la pistola, l’assassino si è costituito, la moglie è stata arrestata

Marechal Deodoro – Ritrovata l’arma di José Pereira Da Costa, ufficiale della polizia militare in pensione di 59 anni, ricercato da due giorni per l’omicidio di Fabio Campagnola, 52 anni, originario di Casale Monferrato, ucciso fuori dalla sua gelateria con due colpi di pistola. Da Costa s’è costituito ieri alla Polizia. D’altronde non aveva scelta in quanto lo inchiodano le immagini delle telecamere proprio mentre sparava al casalese. L’arma del delitto è stata trovata in una locanda vicino al luogo del delitto e la moglie Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti è stata arrestata in quanto avrebbe incitato il marito a sparare. Non era la prima volta che i due uomini litigavano e alla base dell’ultima ci sarebbe il posizionamento di un carretto di churros davanti al locale gestito dalla vittima.