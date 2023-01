Novi Ligure – Traffico in tilt sulla provinciale 35bis tra Novi Ligure e Pozzolo Formigaro a causa di un incidente avvenuto ieri intorno alle 17.30 tra due auto all’altezza del supermercato Galassia. Sul posto un’autoambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno messo in sicurezza l’area. Il traffico è tornato normale dopo circa un’ora. Non si registrano feriti gravi, ma solo danni alle due auto.