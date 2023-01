Grigi: il solito sciagurato 2° Tempo

La Partita

Seconda giornata del Girone di Ritorno e i Grigi viaggiano a Chiavari per incrociare l’Entella, compagine partita con i favori del pronostico ma che finora non ha mantenuto fino in fondo le promesse, benchè potrebbe rifarsi nel ritorno viste le sue potenzialità tecniche. Terreno di gioco zuppo, pioggia battente per una giornata da tregenda con freddo e vento sul Comunale. La partenza del match non è certo quella che diremmo sprint. I Grigi, privi dei due giocatori più rappresentativi (Sini per squalifica e Sylla infortunato) controllano con abilità la prima parte dell’incontro. Anzi, al 22’ vanno addirittura in vantaggio grazie ad un rigore in mischia per un fallo ingenuo su Galeandro che è trasformato da Martignago con sicurezza. Tentano i padroni di casa la riscossa ma dopo 10’ arriva il raddoppio dei Grigi grazie a una bella azione di contropiede rifinita in rete da Galeandro. Da notare che dopo 6 mesi l’Alessandria segna su azione manovrata, almeno in campionato. Sarebbe un segnale positivo ma in realtà non lo sarà perchè al 34’ il ligure Merkaj accorcia le distanze: risultato 1-2. Al 40’ Fagioli reclama il rigore a favore ma l’arbitro, ben appostato, fa proseguire senza tentennamenti. Finiti i premi 45’ con i Grigi in vantaggio speriamo che l’inizio della ripresa non sia sciagurato come spesso è capitato alla pattuglia di Rebuffi. La ripresa. Si ricomincia con i Grigi in controllo. Poi si avvicina l’ora di gioco e l’andamento cambia. Prima esce Filip infortunato ed entra Rota. Poi Pellegrini al 64’ si becca un secondo giallo (discutibile) e lascia i suoi in 10. Sul capovolgimento di fronte l’Entella pareggia con una zuccata del nuovo entrato Morosini che, dopo una quindicina di mesi, si ricorda di essere stato pure lui un calciatore di rango. Ma non è finita lì perché al 72’ l’Entella si porta in vantaggio (3-2). Partita virtualmente chiusa, tranne un rigorino per l’Entella siglato da Ramirez, grazie ad un intervento scoordinato in area di Checchi che si gira davanti al tiro di Morosini colpendo la sfera con il braccio. Comunque la nostra squadra soffre di un disturbo di personalità evidentemente. E non sembra Rebuffi lo psicologo in grado di guarire il collettivo, anche perché se si giocano buoni primi tempi come tante volte abbiamo fatto richiamarsi sempre e solo alla scarsa qualità dei singoli giocatori pare assurdo. Ma non lo ditelo che l’ho scritto se no poi Rebuffi pensa che ce l’abbia con lui….

Le Pagelle

Liverani 5,5 – Primo tempo quasi disoccupato. Potrebbe e dovrebbe intervenire sul cross basso che finisce in rete dimezzando lo svantaggio dei padroni di casa. Anche sul terzo gol subito non ci pare esente da responsabilità. Per due volte però è determinante in positivo.

Baldi 5,5 – Né bene nè male. Pensiamo che in ottica futura ci sarà utile più di quanto lo sia stato fin qua.

Rizzo (80’) sv.

Checchi 5 – Quando l’avversario calcia non ti devi girare temendo di essere colpito….hai un’età che lo dovresti sapere. Buono invece il suo primo tempo.

Bellucci 6 – Senza sbavature, con buona dose di coraggio e… sfortuna.

Nunzella 6 – Benino sulla sua fascia, come sempre.

Nichetti 5,5 – Oserei dire che la sua prima ora di gioco è stata la migliore giocata in questa stagione. E pensare che doveva diventare il centrocampista di riferimento della squadra.

Speranza 6 – Buon Primo tempo il suo. Per un’ora tutto bene (o quasi) poi cominciano i problemi, come al solito.

Lombardi (85’) sv.

Filip 5,5 – Lotta come può e come sa. Poi esce per infortunio e da lì cominciano i problemi (ma lui non c’entra un tubo con il disastro).

Rota (dal 60’) sv – Lotta senza speranza.

Pellegrini 5 – Lascia ingenuamente i suoi in inferiorità numerica nel momento topico della contesa. Quando era in campo però non ha fatto certo meraviglie.

Galeandro 6,5 – Si conquista il rigore spalle alla porta. Poi formalizza il doppio vantaggio segnando grazie a una bella zione in contropiede.

Martignago 6,5 (nella foto) – Batte il rigore con sicurezza e poi, al limite della propria area di rigore rischia la frittata al 40’, ma l’arbitro dice di no. Primo tempo comunque convincente il suo. La ripresa invece è fumosa, complice anche il collettivo che si sgretola sotto i colpi dei liguri.

Gazoul (82’) sv – Inserirlo prima questo ragazzo no, naturalmente.