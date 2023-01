Alessandria – Ormai il disastro delle autostrade liguro-piemontesi è talmente presente da non fare più notizia. Tuttavia è meglio informare gli automobilisti in viaggio almeno per evitare loro di imbottigliarsi ore e ore in cosa, potendo scegliere percorsi akternativi. Ebbene da lunedì la solfa dei cantieri riparte: qui da noi a partire da mezzogiorno riprendono i lavori (si fa per dire) sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Ovada e Masone.

Foto tratta da Genova Today