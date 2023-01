L’Alessandria spreca e perde, l’Entella no e vince

Chiavari (Entella 4 – Alessandria 2) – Sconfitta l’Alessandria in una partita che poteva vincere agevolmente. Subito in vantaggio al 22’ con Goleandro, i Grigi si fanno raggiungere dai padroni di casa – in superiorità numerica per l’espulsione di Pellegrini – che nella ripresa passano in vantaggio. In pieno recupero arriva anche il gol del 4-2 con il calcio di rigore di Ramirez.

Entella (3-4-1-2): De Lucia; Parodi, Chiosa, Reali (76’ Pellizzer); Zappella (46’ Corbari), Rada, Tascone (46’ Ramirez), Barlocco; Meazzi (76’ Siatounis); Merkaj, Faggioli (46’ Morosini). In panchina: Paroni, Giammariesi, Di Mario, Dessena, Di Cosmo, Favale, Paolucci, Palmieri, Banfi, Sadiki. Allenatore: Gennaro Volpe.

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi (85’ Rizzo), Checchi, Bellucci, Nunzella; Nichetti, Speranza (85’ Lombardi); Pellegrini, Martignago (80’ Gazoul), Filip (60’ Rota); Galeandro. In panchina: Marietta, Dyzeni, Podda, Mionic, Pellitteri, Ghiozzi, Morando, Pagani. Allenatore: Fabio Rebuffi.

Gol: 22’ Martignago su rigore (AL), 32’ Galeandro (AL), 34’ Merkaj (E), 67’ Morosini (E), 73’ Meazzi (E), 92’ Ramirez su rigore (E).

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.