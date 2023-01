Serie D: una caporetto per i ragazzini del Casale

Castellanza (Castellanzese 7 – Casale 1) – Pesante sconfitta del Casale che perde per sette a uno contro la Castellanzese. Al 6′ la Castellanzese va in gol con Ibe che gira in rete da corner. Raddoppio dei padroni di casa al 10′ con Mandelli che colpisce il palo interno e la sfera entra in porta. Al 22′ il Casale accorcia le distanze con Lanza su azione personale. Cinque minuti dopo la Castellanzese colpisce la traversa interna con Bagatini sugli sviluppi d’un calcio di punizione. Il terzo gol dei lombardi arriva a inizio ripresa con Bigotto che recupera un pallone scivoloso sfuggito a Dosio e insacca. Quarto gol cinque minuti dopo con Mandelli che trova un varco nella mischia in area e segna. Al 19′ i padroni di casa segnano per la quinta volta con Ibe. Come se non bastasse c’è stato un autogol dei nostri: al 39′ Ababio mette in mezzo un pallone forte e teso, deviazione di petto di Zoboli che segna nella sua porta. Settimo gol al 44′ con Cucuzza, ben servito da Ibe.

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni, Arcangeloni (23′ st Curia), Derosa, Bagatini (15′ st Mazzola), Bolis (12′ st Raso), Bressan, Esposito, Ibe, Mandelli (15′ st Ababio), Bigotto (12′ st Cucuzza).

Casale: Dosio, Cipollone, Perdicaro (27′ st Sanna), Sandrone (1′ st Cancellieri), Zoboli, Miceli (37′ st Parisi), Varallo, Defrancisci, Vicini, Lanza (27′ st Boccalatte), Petracca (16′ st Kemayou).

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 6′ pt Ibe (Cast), 10’ pt Mandelli (Cast), 22’ pt Lanza (Cas), 1’ st Bigotto (Cast), 6’ st Mandelli (Cast), 19′ st Ibe (Cast), 39′ st Zoboli autogol (Cas), 44′ st Cocuzza (Cast).

Ammoniti: Ibe (Cast).

Corner: 7-0.

Recuperi: 1+2.

Foto da Sport Legnano