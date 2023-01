Auto fuori strada, traffico in tilt per un’ora

Alessandria – Traffico a senso unico alternato sulla Provinciale per Valmadonna a causa di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento verso le 18 di ieri. Una donna alla guida è uscita di strada con la sua auto. Per fortuna non ci sono feriti ma solo danni all’auto. Il traffico è tornato alla normalità dopo circa un’ora. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio