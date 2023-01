Scontro fra due auto che finiscono fuori strada

Carentino – Incidente stradale ieri sera verso le sette davanti all’Eurocap che ha visto una Ford Fiesta e una Bmw urtarsi violentemente per poi finire fuori strada. Per fortuna non vi sono feriti gravi. Gravi i danni alle autovetture. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato per consentire di recuperare i mezzi e mettere l’area in sicurezza. Ritorno alla normalità verso le nove.

Foto di repertorio