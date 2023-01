Grigi: il colpevole è il maggiordomo (stavolta Pellegrini)

Ho guardato con una certa attenzione la prestazione dei Grigi a Chiavari. Dopo ho letto tutto quello che è stato detto e scritto in merito a questa ennesima sconfitta: una sorpresa dietro l’altra. Cominciamo dalla fine: l’unico giornalista mandrogno presente al Comunale ligure ha commentato in modo negativo non solo la prestazione ma pure le involuzioni dialettiche finali di Rebuffi. Segno che magari la mia tesi sulle capacità del mister, motivata e resa pubblica nel settembre scorso, cominciano a suscitare dubbi persino fra i più strenui difensori del lavoro (si fa per dire) del nostro allenatore. Quando Rebuffi sarà bersaglio pure di quella parte ormai piccola di tifoseria che, per motivi misteriosi, si è foderata gli occhi di fette di salame pur di parlarne bene, per lui scatterà il cartellino rosso. Adesso passiamo al mister, a quello che ha fatto durante la partita di domenica, a quello che non ha fatto, a quello che ha lasciato credere di aver fatto e, soprattutto, a quello che ci ha raccontato a fine partita. Nelle vesti di mister dei Grigi Rebuffi – o qualunque altro suo omologo – ha il diritto di fare e disfare come gli pare. Una cosa però non gli è consentita, quella di prendermi per il culo con affermazioni e valutazioni che di oggettivo non hanno niente e offendono l’intelligenza dell’ascoltatore. La descrizione che il mister ha fatto alla fine del match, a ben sentirla, parla di un’ora di gioco in cui abbiamo tenuto il campo con sicurezza poi l’espulsione di Pellegrini (eravamo sul 2-1) avrebbe fatto saltare i piani predisposti e siamo crollati. Ergo: abbiamo perso a Chiavari subendo 4 gol in rimonta dopo averne siglati 2 per “responsabilità indiretta” di Pellegrini e di quel maledetto secondo giallo che un arbitro inflessibile gli ha comminato. Speriamo solo che il ragazzo non creda a questa teoria cervellotica servita su un piatto d’argento da Rebuffi per cercare di intortare gli intortabili, magari sperando che pochi alessandrini abbiano guardato la partita.

E ora, se mi è consentito, qualche consiglio al mister.

Primo: tanto per cominciare – caro mister – che questa squadra abbia sempre dei problemi soprattutto nella ripresa mi pare una storia che si trascina dal settembre scorso e visto che, incidentalmente, sei l’allenatore, tocca a te porvi rimedio o, quanto meno, a mitigare il problema. Secondo: dallo sventolio del rosso a Pellegrini al gol del pareggio di Morosini sono passati poco più di 3 minuti, il tempo sufficiente per consentire a un allenatore professionista di dare subito disposizioni per sostituire nella posizione Pellegrini. Tra l’altro, al 46’ Volpe aveva cambiato tre giocatori contemporaneamente mentre tu, in vantaggio, non hai cambiato nulla (Rota è entrato per sostituire Filip infortunato), salvo poi cambiare tre giocatori dall’85’ in poi.

Terzo: anziché indicare al pubblico ludibrio il povero Pellegrini addossandogli tutte le colpe e invitare il DS a sbrigarsi a trovare rinforzi potresti per favore spiegarci come sia possibile che la tua squadra sia in grado di gestire benino la palla per 45’ contro chiunque, ma si sgretoli nella ripresa.

Se la rosa possiede valori decenti dovrebbe acquisire solo continuità, se i valori invece non li ha, visto che non fai 11 cambi al 46’, devi spiegarmi perché nei primi tempi vediamo in campo una squadra decente e nei secondi 45’ dei fantasmi. Quindi ti consiglierei di non pretendere da altri quello che, a volte, non possono garantire e di lavorare in settimana per presentare, già contro il Gubbio al Mocca, una squadra che, se perde, lo faccia con onore e non facendo imbestialire gli sportivi. Adesso, fossi nella dirigenza, starei attento a spendere un tot per far arrivare giocatori da inserire in un organico che, evidentemente, si allena, quanto meno, in modo sbagliato.

Avviso ai naviganti: visto che la prossima al Mocca arriverà ad Alessandria Pierino Braglia. Anziché chiedergli, come al solito, cosa sia successo in quel campionato della mancata promozione fate per una volta gli originali intervistando il team manager che magari conosce tutta la verità e non solo un pezzo.