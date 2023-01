Italia provvisoria: ancora code chilometriche nelle autostrade tra Liguria e Piemonte

Alessandria – Sette chilometri di coda ieri sera tra il Bivio con la A7 Serravalle-Genova e Genova Prà in direzione Savona che ha costretto ad intervenire il personale Autostrade per l’Italia incaricato di monitorare la coda. In direzione Genova, segnalata una coda di 3 km tra Varazze e il Bivio con A26 per lavori ripresi dopo lo stop per le festività natalizie. Incidente sulla A7 Milano-Serravalle-Genova per cui s’è formata una coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Code anche in direzione Milano all’altezza dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona. Coda di due chilometri tra Ovada e Masone sulla A26 in direzione Genova.