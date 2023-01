L’anello di Ilaria è una realtà

Novi Ligure – L’estate scorsa, commentando le fasi di preparazione che Ilaria Bergaglio stava sostenendo in vista dei mondiali che si sono svolti in agosto a Berlino per la 100 km, a Fabrizio Lavezzato venne l’idea di chiedere all’Amministrazione Comunale una sorta di intitolazione del tracciato che Ilaria frequentava ormai da moltissimi mesi per allenarsi in vista degli impegni agonistici. L’Atletica Novese, per la quale gareggia Bergaglio, s’è fatta tramite dell’iniziativa e il Comune ha messo in atto il piccolo progetto. Da oggi in poi il percorso Strada Fossa del Sale – Strada Provinciale 151 – Strada Provinciale 152 col suo sviluppo di 6.950 metri porterà il nome di Ilaria Bergaglio, che con la Maglia Azzurra ai Campionati Mondiali della 100 km di Berlino ha tagliato il traguardo al 28° posto, terza tra le italiane, dopo Luna e Moroni. Domenica prossima, 15 gennaio alle 10, ritrovo all’altezza del punto di partenza (incrocio strada Fossa del Sale con Strada provinciale 152, all’altezza della Cappelletta votiva) per una sorta di inaugurazione: un allenamento collettivo aperto a tutti.

Ilaria Bergaglio nella Foto UNVS