Per una delusione d’amore si barrica in camera minacciando il peggio: i Carabinieri lo convincono a uscire

Tortona – Dopo che la sua ragazza l’ha lasciato s’è barricato in camera minacciando gesti inconsulti. Un giovane tortonese aveva spaventato talmente i genitori che hanno chiamato i Carabinieri – subito intervenuti – che hanno iniziato a negoziare col giovane convincendolo ad aprire la porta della sua camera. I fatti sono avvenuti in un appartamento nel centro di Tortona. Sul posto anche una squadra del 118 e i Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato poi portato all’ospedale di Novi per ricevere le cure del caso.