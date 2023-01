Acqui Terme – I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte, a partire dalle 2:30, per avere ragione delle fiamme appiccate dolosamente a una serie di cassonetti lungo Via Emilia e in Corso Divisione Ermenegildo Trucco. I pompieri hanno finito alle cinque del mattino. Sul posto si sono recati anche gli uomini della Benemerita per i rilievi del caso al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti.