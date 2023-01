Confermati in appello 30 anni di carcere per l’omicidio della prostituta di Via Parma

Torino – La Corte d’Appello di Torino ha confermato ieri la condanna a trent’anni di carcere per Andrea Casarin, l’uomo accusato di aver ucciso Altagracia Corcino Gil di 30 anni, nel giugno del 2006 in un appartamento di Via Parma ad Alessandria. È stata esclusa la premeditazione così come era stato invece sostenuto dal Gup di Alessandria nella sentenza di primo grado pronunciata nel dicembre del 2021. Casarin, originario di Alessandria, era stato arrestato il 10 agosto del 2020 dai Carabinieri nella sua casa di Zerbolò (in provincia di Pavia). Gli uomini della Benemerita l’hanno incastrato per le impronte digitali e per il Dna ritrovati nella camera da letto dove fu trovato il cadavere della donna originaria di Santo Domingo. L’uomo si è sempre professato innocente rendendo delle spontanee dichiarazioni.

Foto tratta da Il Secolo XIX