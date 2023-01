Da Fondazione Slala Alessandria – Visite guidate alla mostra “Una rotaia lunga 170 anni”

È anche disponibile il catalogo, mentre da venerdì 13 parte il programma delle manifestazioni collegate.

Prosegue il grande interesse del pubblico per la mostra di palazzo Monferrato “Una rotaia lunga 170 anni” dedicata alla linea ferroviaria Torino-Genova. A partire dal prossimo fine settimana e fino al 5 febbraio, giorno di chiusura della mostra, è stato previsto che ogni sabato e domenica pomeriggio, alle ore 17.30, si svolga una visita, condotta dal curatore Roberto Livraghi o da guide apposite. Le visite guidate sono gratuite.

Si inizia sabato 14 gennaio alle ore 17.30 e poi la visita sarà ripetuta domenica 15 alla stessa ora.

Molte le richieste anche per il bellissimo catalogo della mostra, una pubblicazione bifacciale che riporta su un lato i contenuti dei principali pannelli presenti in esposizione, mentre sull’altro lato sono presenti una serie di fotografie di particolari costruttivi delle vecchie locomotive a vapore. Queste macchine, e i vagoni che erano ad esse attaccati, sono parte della straordinaria collezione del Museo ferroviario di Pietrarsa (Napoli), gestito dalla Fondazione FS Italiane. Giorgio Annone vi ha realizzato lo scorso anno una campagna fotografica ora confluita nel catalogo (in vendita al prezzo di 20 euro).

Prende il via infine anche il programma di eventi connessi alla mostra. Venerdì 13 alle 17.30 a palazzo Borsalino (aula 208) avrà luogo il convegno intitolato “Sui binari (variabili) della lingua italiana”. Sabato 21 è previsto il seminario dedicato alla dorsale ferroviaria tirrenica, mentre per il 26 di gennaio è in preparazione la presenza di un treno storico alla stazione di Alessandria visitabile dai ragazzi delle scuole (al mattino) e dalla cittadinanza (al pomeriggio): un’occasione unica per vedere da vicino una delle “bellissime locomotive piemontesi” di cui si parlerà al convegno di venerdì 13.