L’ospedale di Novi la dimette e lei muore a casa due ore dopo

Novi Ligure – Da qualche giorno aveva una tosse forte per cui le mancava il respiro e ha deciso di andare al pronto soccorso di Novi. Il giorno di Santo Stefano l’hanno visitata e l’hanno subito dimessa. Tornata a casa in due ore è morta. Aveva un enfisema polmonare che i medici novesi non hanno individuato. La vittima è Rosaria Speranza, una genovese di 76 anni che trascorreva le vacanze natalizie a Borghetto Borbera. L’ha visitata una dottoressa dipendente di una cooperativa che ora deve rispondere di omicidio colposo. L’anziana abitava a Genova ma era in villeggiatura per le festività natalizie. Solo oggi la notizia è trapelata. I Carabinieri hanno inviato tutta la documentazione alla Procura della Repubblica di Alessandria che ha aperto un fascicolo a carico dell’ospedale di Novi, della Cooperativa per cui lavora la dottoressa e della stessa dottoressa.