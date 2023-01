Accusato di spaccio di droga ai minori contattati con sms

Asti – Grazie a un esposto anonimo dell’anno scorso i Carabinieri di Canelli hanno iniziato le indagini che in questi giorni hanno portato a un presunto spacciatore di hashish e marijuana che avrebbe rifornito giovani minorenni della Valle Belbo. Si tratta di Luca Andrioli, 34 anni, residente ad Asti, imputato di spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Claudia Beconi. Nei suoi confronti è aperto anche un altro fascicolo per la presunta detenzione a fini di spaccio di circa due etti di marijuana sequestrati dai carabinieri nella sua abitazione nel marzo 2022. Andrioli prima in carcere, poi ai domiciliari, ora è libero. I Carabinieri l’hanno incastrato dopo aver esaminato il suo cellulare dove hanno trovato alcuni messaggi con giovanissimi, ritenendo che i testi celassero accordi per scambi di droga. Il processo è stato rinviato al 14 febbraio. In udienza saranno interrogati come testimoni due studenti che avrebbero comprato la marijuana da Andrioli.