Calcio Serie D: nel recupero di ieri il Derthona vince e convince

Vinovo (Chieri 2 – Derthona 3) – Il Derthona contro il Chieri parte bene e segna subito all’ottavo con Ciko (nella foto). Nonostante una certa superiorità territoriale dei padroni di casa che sfiorano più volte il pareggio con Ponsat, Balan e Bonelli, sono i Leoncelli ad andare in gol per il raddoppio siglato da Manasiev. Al 20′ della ripresa il Chieri accorcia le distanze con Camilli ma dieci minuti dopo è ancora Ciko ben servito da Diagne a segnare il 3-1. Accorcia le distanze allo scadere De Letteriis in mischia: 2-3.

Chieri: R. Virano, F. Calò, L. Ciccone, G. Balan, G. Priola, M. Camilli, M. Di Lernia, G. Ponsat, S. D’Elia, M. Bonelli, F. Varano. All: Sorrentino Roberto

Derthona Fbc 1908: G. Fiory, A. Agazzi, P. Tarantino, S. Ciko, D. Villa, Z. Manasiev, M. Procopio, A. Romairone, G. Fomov, A. Daffonchio, A. D’Orazio. All: Chezzi Marcello

Foto tratta da Sportitalia.com