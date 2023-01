Il Consiglio di Stato dà ragione a Riccoboni: la discarica di Sezzadio è a norma

Sezzadio – Il Consiglio di Stato ha emesso ieri la sentenza con la quale si respinge il ricorso al Tar da parte dei comitati ambientalisti che si sono schierati contro la discarica della Riccoboni di rifiuti speciali non pericolosi nella ex cava della cascina Borio. Dopo 11 anni finisce qui la lunga querelle fra l’azienda di Parma, i residenti e alcuni sindaci dell’Acquese che temono l’inquinamento della falda acquifera di Sezzadio-Predosa, dalla quale si alimentano gli acquedotti di molti paesi della zona. Dopo che il sindaco Pier Luigi Arnera nel 2011 aveva concesso l’insediamento alla Riccoboni, nel 2013 decadeva dopo le dimissioni in massa dei consiglieri comunali. Nel frattempo il Tar si era pronunciato a favore di Riccoboni ma il Comune aveva presentato un nuovo ricorso perché la prima pronuncia del tribunale Amministrativo aveva annullato l’iniziale bocciatura della Provincia all’avvio della discarica per la presenza della falda. Il Comune di Sezzadio ricorreva quindi al Consiglio di Stato basando la denuncia su una relazione dell’Arpa del 2013 che dava parere negativo all’insediamento. Ora il Consiglio di Stato ha sentenziato che nessuno dei pozzi degli acquedotti nei dintorni del sito risulta raggiunto da linee di flusso con origine nella discarica. Ciò in base a uno studio del 2019 commissionato dall’Ato 6 Alessandrino. La sentenza boccia anche tutte le altre eccezioni sollevate dai legali del Comune.