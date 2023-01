Il mistero della gara d’appalto dell’Ipab Borsalino: manca un documento, perché non lo tirano fuori?

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mio malgrado, devo tornare sulla vicenda della gara d’appalto che l’Ipab Borsalino – la più antica e prestigiosa casa di riposo di Alessandria – ha indetto per assegnare il servizio della sua gestione. Una gara con un solo concorrente, perché l’altro è stato fatto fuori d’emblée in base a un vizio di forma per un documento sbagliato allegato alla domanda di partecipazione. Quale documento? Boh? (chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me viene da ridere, io speriamo che me la cavo, se son fiori fioriranno, ciascuno per sé e Dio per tutti, se tutto va bene siamo rovinati…). Nessuno lo sa. Qualcuno ha chiesto di controllare essendo una gara d’appalto pubblica (tradotto: fatta coi soldi nostri) ma quel fantomatico pezzo di carta non salta fuori. Gli è che, alla fine della fiera, dei due concorrenti uno è stato eliminato, quindi non si tratta più di una gara ma di un’assegnazione ad “intuitu personae”. Praticamente un mandato. E la domanda sorge spontanea: chi era l’altro concorrente? Risposta: il maggior creditore dell’Ipab Borsalino – ma va? – tale cooperativa sociale Punto Service che gestisce la struttura e che vanta un credito di 2,5 milioni di euro – euro più, euro meno – nei confronti dell’ente mandrogno. Non basta, perché la Punto Service, il cui contratto di gestione scade il 31 gennaio 2023, sta impegnando ben 86 dipendenti nella gestione del Borsalino che invece conta solo dieci dipendenti. Ha già fatto pignoramento dei beni per garantire il suo credito e, dopo la decisione da parte del Cda dell’Ipab di eliminarla dalla gara, ha fatto anche ricorso al Tar. Mistero nel mistero: il Tar avrebbe dovuto riunirsi per questo martedì, ma pare che la riunione non ci sia stata. Boh?

E io pago.