Rapina in panetteria, ladro scappa coi soldi della cassa

Pontestura – Le ha puntato il coltello alla gola dicendo che se gli dava i soldi della casa non le avrebbe torto un capello. È andata così ieri sera verso le otto quando la commessa della panetteria-trattoria “La Munfrina” in Regione Bolasso 1 a Castagnone di Pontestura stava chiudendo il negozio. Per la titolare Sabrina Zanotto il rapinatore, dopo essere entrato dalla porta principale ha guadagnato il retrobottega minacciando con un coltello la giovane dipendente che in quel momento stava pulendo il negozio. S’è fatto consegnare l’incasso della giornata e poi è uscito in fretta facendo perdere le proprie tracce. Ma lo hanno ripreso le telecamere di sicurezza per cui i Carabinieri – subito intervenuti sul posto – hanno la possibilità di individuarlo avendo agito a volto scoperto. Alla fine il malvivente è scappato col denaro che era nella cassa. I Carabinieri sono ora sulle sue tracce. La commessa sta bene anche se è ancora scossa.