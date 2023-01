Asti – Un cliente della tabaccheria ricevitoria Avidano di Viale Alla Vittoria, già nota per le tante vincite registrate in passato, ha fatto due 5 e due 4 su una schedina del Superenalotto da 7 euro vincendo ben 167.000 euro. L’estrazione era quella di ieri quando il giocatore ha vinto con una sola schedina doppia. Il titolare della ricevitoria non ha idea di chi sia il fortunato cliente in quanto ha saputo della vincita dalla direzione di Superenalotto.