Da Cse Sanità Piemonte – La tragica situazione della sanità piemontese che nessuno vuole risolvere

La situazione nelle aziende sanitarie piemontesi è ormai insostenibile e insopportabile sia da parte dei tanti pazienti e familiari che ogni giorno vi si recano, che da parte degli operatori che ci lavorano. Non passa giorno che si leggono sui giornali molte critiche da parte dei pazienti e dichiarazioni dei diversi esponenti politici di ogni colore che esplicano le loro posizioni senza però attuare qualcosa di concreto. In tutto questo la Regione Piemonte ei vari direttori ASL/Aso/Aou pongono come soluzione del problema il privatizzare e/o chiudere le varie strutture depauperando totalmente lo Stato Sociale. La situazione all’interno delle varie Asl/Aso/Aou piemontesi è tragica visto che da parte di Palazzo Lascaris (Regione) e dei vari dirigenti aziendali incapaci aiutati anche da alcuni Sindacati complici, c’è una totale mancanza di vision e, soprattutto, l’incapacità di comprendere il vero significato di Servizio Sanitario Nazionale e quali siano i diritti dei lavoratori0. Commenta Stefania Gallo Coordinatore Regionale Cse Sanità Piemonte: “È inutile privatizzare la Sanità: questa scelta non porterebbe a una risoluzione dei tanti problemi che, per la loro soluzione, basterebbe mettere ai posti di comando persone formate e competenti, non creare dei nuovi campi di cotone negli Ospedali e Distretti valorizzando veramente il personale, assumendolo nel pubblico con contratti a tempo indeterminato, formarlo, rispettarne i diritti basilari con una retribuzione corretta, puntare sulla Sanità territoriale e sul Pnrr. È anche utile – conclude Gallo – che i politici si facciano un esame di coscienza e dichiarino apertamente e pubblicamente, prendendosene tutte le responsabilità, se sia loro interesse mantenere lo stato sociale o privatizzare completamente tutta la Sanità”.