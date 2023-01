Fondazione Crt: se Irrera entra nel Cda di Atlantia, Palenzona ringrazia

Torino – In precedenza era già stato designato dalla Fondazione Crt per entrare nel Cda di Atlantia, ma la famiglia Benetton aveva preferito riconfermare la precedente consigliera, Anna Chiara Invernizzi, docente dell’Università del Piemonte Orientale. Stavolta però per Maurizio Irrera sembra essere la volta buona. Già vicepresidente vicario della Fondazione Crt, Irrera sta per conquistare una poltrona nel consiglio di amministrazione di Atlantia, società con 48 concessioni di autostrade in 11 Paesi e 5 scali aeroportuali, tra cui quelli di Roma, con 25.000 dipendenti. La cancellazione del titolo dal listino e suo definitivo ritiro dalle negoziazioni di Borsa di Atlantia hanno portato un mese fa alle dimissioni l’intero Cda, ma ieri, in una riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione Crt, si è prima discusso su cosa fare rispetto al nuovo Cda di Atlantia che si andrà a formare, per poi indicare proprio Irrera per il board. 64 anni, avvocato e docente universitario torinese, vicino a Fabrizio Palenzona, è indicato nel gruppo di chi vorrebbe un rinnovamento per la poltrona di presidente. Concetto che per molti equivale a un sostegno all’ascesa proprio di Palenzona, ex vicepresidente Unicredit, ex Gemina e Aeroporti di Roma, alla guida di Crt.