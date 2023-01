Il Cit di Novi è stato dichiarato fallito

Novi Ligure — Dopo che il giudice fallimentare di Alessandria ad aprile aveva dato il via libera al concordato con continuità aziendale, ieri il Tribunale ha dichiarato il fallimento del Cit, il Consorzio Intercomunale Trasporti con sede a Novi Ligure. A nulla è servito l’ingresso in azienda di Trotta Bus di Roma, mentre il piano di risanamento era stato accettato dai creditori. Resta il triste primato della Provincia di Alessandria dove sono fallite tutte le aziende di trasporto pubblico. L’udienza per la verifica delle passività è in programma il 9 maggio in tribunale ad Alessandria.