La Fight Aids Cup è una straordinaria sfida cavalleresca fra il Principe e la Principessa con protagonista in campo Francesco Totti

Principato di Monaco (dal nostro inviato Nicola Pilotti) – Siamo alla terza edizione della Fight Aids Cup, manifestazione sportiva di beneficenza per la lotta all’Aids, che si terrà come sempre allo stadio Louis II il 23 gennaio 2023 nell’ambito del 45° festival internazionale del circo. La squadra del Principe Alberto II Grimaldi di Monaco “Les Barbagiuans“ punta a vincere il prestigioso trofeo tuttora nelle mani della sorella, la principessa Stefania Maria Elisabetta Grimaldi di Monaco (Cirque Fc) campione da tre anni per cui suo figlio, Louis Ducruet, ha fatto del 23 gennaio 2023 una data imperdibile nel suo calendario. Da quando è arrivato alla guida dei “Barbagiuans il nipote del Principe Alberto non è ancora riuscito a vincere questo trofeo. Al di là dell’aspetto caritatevole della manifestazione (l’incasso al netto delle spese sarà come sempre devoluto in beneficenza) dal punto di vista sportivo il figlio di Stefania di Monaco vuole la vittoria. I Barbagiuans, dopo due sconfitte, hanno voglia di vincere e per questo hanno arruolato anche Francesco Totti. Questo permette al capitano del Cirque Fc Sébastien Frey di dire ai cronisti: “So che la Principessa Stéphanie è molto affezionata al trofeo e sarebbe lieta di tenerselo per un altro anno”. È una minaccia o una semplice previsione. Staremo a vedere.