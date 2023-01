Rincaro carburanti: trasporti e logistica in difficoltà

Alessandria – Aumentano i carburanti e cambia il mondo. Accise o non accise, i rincari alla pompa mettono in apprensione autotrasportatori, tassisti, corrieri, imprese della logistica, cioè le categorie che più – seppur in modi diversi – prevedono di pagare sulla pelle e nel portafoglio la scelta del governo di non rinnovare gli sconti sulle accise della benzina. Per le imprese di settore il rifornimento del gasolio incide per il 30% sulle spese complessive dell’attività. Per ora la politica tace, tutti sono in attesa di una soluzione per superare l’impasse. Gli aumenti incidono molto sull’economia della provincia di Alessandria terra di autotrasportatori e di nodi logistici ferroviari e stradali. Per ora lo sciopero dei benzinai resta confermato, ma il governo incontrerà ancora le sigle sindacali prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio. Secondo quanto si apprende al termine dell’incontro tra la delegazione del governo e i rappresentanti dei distributori che hanno proclamato lo sciopero, ci sarebbe terreno su cui lavorare per scongiurare lo stop. Per questo si moltiplicano i tavoli come quello di Palazzo Chigi dove anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo è presente alla prima riunione, che è in corso. Sono presenti le sigle che hanno proclamato lo sciopero per il 25 e 26 gennaio, rappresentate, fra gli altri, dal presidente di Figisc-Confcommercio Bruno Bearzi e dal segretario nazionale Paolo Uniti, oltre che da Massimo Terzi, presidente della rete autostradale Anisa-Confcommercio. Alla riunione in programma a seguire con le altre sigle, fra gli altri parteciperà per Asnali Alessandro Fantera, responsabile dei rapporti coi gestori.