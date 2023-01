Rissa in treno: arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Alessandria un bulgaro colpito da mandato di cattura

Alessandria – Nei giorni scorsi Agenti della Polfer di Alessandria intervenivano su un treno in arrivo perché il capotreno aveva segnalato la presenza a bordo di due uomini che stavano litigando in modo violento. Alla fermata in stazione gli agenti, saliti sul convoglio, rintracciavano i due, un cittadino bulgaro ed un ecuadoregno, i quali con fatica erano fatti scendere e identificati. Entrambi risultavano gravati da diversi precedenti per furti vari e resistenza a pubblico ufficiale, in particolare a carico del bulgaro risultava pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Alessandria a 5 mesi e 28 giorni per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel corso del 2021. Per questo, al termine delle operazioni di rito, era condotto nel carcere “Cantiello e Gaeta” di Piazza Don Soria. Entrambi i soggetti, risultati poi ubriachi fradici, per quanto avvenuto poco prima a bordo treno, erano segnalati all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio stante il ritardo causato al convoglio per le operezioni necessarie ad interrompere la rissa a garanzia dei viaggiatori.