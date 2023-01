Vinti al Lotto 216.600 euro ad Alessandria

Alessandria – Oltre 500.000 euro: a tanto ammonta il bottino della Lombardia nell’ultimo concorso del Lotto mentre solo ad Alessandria è stata centrata una vincita da 216.600 euro. Bene anche nel resto del Piemonte. Anche il Veneto è protagonista con vincite complessive per 374.000 euro: si festeggia a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, con un colpo da 249.500 euro, e a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona con altri 124.500 euro. Festa anche in Campania, in provincia di Caserta, con un bottino complessivo da oltre 311.000 euro: a Sessa Aurunca sono stati vinti 249.000 euro, mentre a Cancello Arnone vanno 62.500 euro. Infine a Prato, in Toscana, sono stati vinti 129.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 53,2 milioni dall’inizio dell’anno.