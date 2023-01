A Torino avvelenati tre cani in sei giorni: una vergogna

Torino – Gli avvelenatori imbottiscono i würstel con veleno letale e li lasciano in giro cove i cani passano di solito per la sgambata quotidiana, magari lasciati liberi dal padrone perché sono in un parco. Li hanno trovati un po’ ovunque in Campidoglio, nell’area cani Alberto Vaccarino di corso Svizzera, ai giardini Sanctus e davanti alla chiesa di Sant’Anna, tra il primo e il 6 gennaio. E ben tre cani proprio in quei giorni sono morti avvelenati. Così in Campidoglio s’è formato un comitato spontaneo che intende raccogliere firme per installare telecamere almeno nelle “aree cani” per controllare la situazione e individuare altre esche per denunciarle attraverso l’app: https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/73385-bocconi-avvelenati-combattere-un-reato-con-lo-smartphone.html.

A questo proposito sono stati attivati i vigili urbani per monitorare le varie zone interessate della città per installate subito altre telecamere di videosorveglianza.