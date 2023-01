Cinghiali alla carica! Gli agricoltori: serve l’esercito

Alessandria – La caccia è terminata da due settimane ma c’è che chiede ai cacciatori di imbracciare di nuovo il fucile per uccidere i cinghiali. Sono gli agricoltori di Liguria e Basso Piemonte che chiedono di abbattere i restanti 38.000 cinghiali che scorrazzano sull’appennino fra Liguria e Piemonte dopo che sono stato abbattuti poco più di 10.000 cinghiali. A Ovada sono stati abbattuti 9.000 cinghiali a fronte di circa 50.000 abbattimenti programmati. La Confagricoltura chiede interventi straordinari e un commissario “alla Figliuolo” per gestire la situazione che, obiettivamente, è insostenibile. Ma il problema non si risolve solo con gli abbattimenti perché servono anche reti di contenimento adeguate. Quelle esistenti sono costate 8 milioni di euro ma non servono. Sono stati installati solo 105 chilometri su 170 previsti e il cinghiale riesce tranquillamente a passare la rete che, tra l’altro, avrà un impatto ambientale notevole perché, una volta finita questa emergenza, dovrà essere rimossa. Tra le richieste, oltre alla possibilità di continuare gli abbattimenti dei cinghiali dopo il periodo di caccia, anche l’introduzione più massiva di metodi di cattura, sul modello Umbria.