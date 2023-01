Anche a Torino ieri ribellioni in carcere: celle distrutte e agenti feriti

Torino – In tutto il Piemonte la situazione delle carceri sta precitando e appare fuori controllo. Anche a Torino c’è stata ieri mattina una protesta nel carcere Lorusso e Cutugno a causa del trasferimento di una decina di detenuti in altri istituti. I manifestanti hanno inscenato una contestazione con atti di autolesionismo e danni alle celle, incendiate e danneggiate. Le sigle Sinappe, Osapp e Fns-Cisl segnalano che quella di ieri “è la terza aggressione da inizio anno, con cinque agenti feriti”. Non è finita perché venerdì un detenuto di 24 anni ha sputato in faccia a un agente che è stato anche malmenato per cui ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso all’ospedale. Sempre a Torino, sempre ieri mattina, ad avere la peggio sono stati un ispettore della polizia penitenziaria e due agenti che hanno riportato ferite con prognosi di 5 e 10 giorni.