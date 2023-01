Italia provvisoria, disastro Ferrovie: chiusa per il freddo e per i vandali la sala d’aspetto di Ovada

Ovada – I pendolari non sanno più a che santo votarsi: i treni non funzionano e quando funzionano sono sporchi e freddi d’inverno e roventi d’estate. Aumentano le corse soppresse soprattutto verso Genova, ma non è finita perché Rfi ha pensato bene di chiudere la sala d’aspetto della stazione di Ovada in quanto non è riscaldata ma, soprattutto per contrastare i continui e gravi atti vandalici, compiuti da ignoti. Lo Stato ha già speso 4,4 milioni di euro nel 2019 per la ristrutturazione dell’immobile ma dopo l’inaugurazione la stazione ha perso il bar, la biglietteria e la sala d’attesa. Così – vandali o non vandali, Covid o non Covid – invece di aumentare i servizi per pendolari, li tolgono.

Foto di repertorio da Web