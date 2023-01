Terzo Valico: Anac sanziona nuovamente Cociv

Roma – Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha dato 30 giorni di tempo al Cociv (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci), general contractor per la realizzazione del Terzo Valico, per mettersi in regola e rimettere a gara il 60% degli appalti, onde evitare ulteriori sanzioni e perdere 3,4 miliardi di euro di finanziamenti europei. Così dopo i ripetuti stop ai cantieri appenninici compresi nel tratto ferroviario Genova- Pozzolo Formigaro, tutto in galleria, questa decisione di Anac complica una vita cantieristica già complicata di suo. Tutto parte da un’indagine dell’Anticorruzione sui lavori del passante Genova- Milano, con i fari puntati su quanto sottoscritto nel ‘ 92 con l’apertura della procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea. La prima contestazione riguardava i cantieri Val Lemme a Voltaggio, e Libarna a Serravalle Scrivia. Altra contestazione sollevata dall’Anac riferita al cantiere di Radimero ad Arquata. In questo contesto Anac ha intimato a Rfi di “adoperarsi da subito per evitare che i finanziamenti europei vengano perduti e i lavori sospesi”, mentre “ogni eventuale responsabilità sulla paventata perdita dei fondi comunitari sarebbe attribuibile al Contraente Generale (Cociv) che non abbia rispettato i limiti percentuali fissati nella convenzione”. Inoltre Anac ha intimato a Rfi di applicare contro Cociv la prima sanzione di 4.466.000 euro.

Foto da La Repubblica