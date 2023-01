Arrestati per concussione il capo della Polizia Locale di Cassolnovo e il suo vice

Cassolnovo – Questa mattina, al termine di una articolata attività d’indagine diretta dal Sostituto Procuratore Paolo Mazza, i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia, unitamente ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Vigevano, hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative di misure cautelari personali degli arresti domiciliari (emesse dal GIP Presso il Tribunale di Pavia) nei confronti del Comandante e del Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Cassolnovo (7.000 abitanti, in provincia di Pavia a circa 50 chilometri da Tortona) per i delitti di concussione continuata, falso in atto pubblico, indebita induzione a dare o promettere utilità ed atti persecutori in danno di un collega dello stesso Comando.

Le indagini hanno preso le mosse dalla denuncia querela sporta dalla madre di un adolescente presso gli uffici della Sezione di PG Carabinieri di Pavia, e si sono sviluppate con l’assunzione di testimonianze di persone informate sui fatti, con acquisizioni documentali ed anche con il ricorso ad intercettazioni telefoniche. Nel comunicato stampa del Procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone si legge: “La vicenda riguarda procedure del tutto anomale ed arbitrarie adottate in relazione al fermo di due motociclette da cross, prive di targa e assicurazione e non abilitate a circolare per le vie cittadine, da parte dei due Pubblici ufficiali i quali, abusando dei loro poteri, si facevano consegnare le motociclette in assenza di qualsivoglia formale contestazione relativa a violazioni del codice della strada e senza provvedere al sequestro amministrativo dei veicoli che, su ordine degli stessi indagati, venivano trattenuti senza titolo e ricoverati per diversi giorni presso comando di Polizia Locale nella disponibilità degli indagati, con la contestuale indicazione ai possessori che, al fine di scongiurare la redazione dei suddetti atti, con le conseguenti sanzioni pecuniarie e la confisca dei mezzi, avrebbero dovuto cederli in vendita a soggetti individuati dagli indagati ed al prezzo dai medesimi stabilito, comunque inferiore al reale valore di mercato dei veicoli. Solo a seguito delle vibrate rimostranze dei famigliari dei proprietari dei motoveicoli, che prima di sporgere denuncia in Procura si erano rivolti anche agli organi amministrativi del Comune i veicoli venivano restituiti ai legittimi possessori e gli indagati provvedevano a redigere ex post i verbali di contestazione e di fermo amministrativo dei due motoveicoli attestando fatti diversi da quelli realmente accaduti, con riferimento alle motivazioni ed alle modalità che avevano portato a contestazione delle infrazioni nonchè alla successiva consegna al Comando delle motociclette.”

Gli inquirenti avrebbero poi scoperto che “Veniva altresì redatta una relazione, indirizzata al Sindaco e al Segretario comunale di Cassolnovo, completamente discordante con quanto effettivamente accaduto nella realtà e chiaramente finalizzato a fornire una versione di comodo, volta a giustificare le condotte illecite poste in essere dagli Ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale”.

“Le indagini – scrive ancora il Procuratore – hanno consentito poi di accertare ulteriori gravi condotte illecite in relazione alla gestione delle sanzioni per la violazione del codice della strada da parte degli indagati, i quali in più occasioni ordinavano ad un agente dello stesso Comando di annullare le contestazioni amministrative già elevate nei confronti di soggetti legati agli stessi per motivi professionali o di amicizia, modificando i verbali associandovi i dati di un altro vicolo, così tentando di procurare al reale destinatario degli atti un ingiusto vantaggio costituito della mancata irrogazione delle prescritte sanzioni amministrative, non riuscendo nell’intento per il rifiuto opposto dall’agente cui era stato impartito l’ordine illegittimo. Proprio il rifiuto da parte di un giovane collega del Comando di ottemperare agli ordini illegittime e di adeguarsi alle modalità del tutto arbitrarie di gestione dell’Ufficio – prosegue la Procura – ha dato luogo a reiterate condotte vessatorie e minacciose da parte degli indagati ai suoi danni per assicurarsi il silenzio su quanto avveniva all’interno del Comando.

L’agente in questione ha infatti descritto – si legge ancora ne comunicato a Firma del Procuratore – un ambiente di lavoro caratterizzato da un clima autoritario ed intimidatorio, al quale gli agenti neo-assunti dovevano adeguarsi, accettando la situazione senza rimostranze per scongiurare ritorsioni, mentre laddove dimostravano di nutrire dubbi in ordine ai comportamenti tenuti dai superiori, divenivano destinatari di condotte denigratorie e umilianti, con in particolare ingiustificate e pretestuose accuse di ammanchi di cassa, minacce di contestazioni di addebito disciplinare e persino di licenziamento, nel caso in cui non si fosse attenuto alla linea difensiva concordata ed avesse riferito la verità alla Procura in ordine ai fatti sopra descritti. Le condotte persecutorie – conclude il Procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone – sono anche consistite in aggressioni verbali e persino fisiche, che hanno costretto la vittima ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi a terapia psichiatrica, con assunzione di psicofarmaci, e a modificare le condizioni lavorative, in quanto al rientro in ufficio veniva spostato dal comando di polizia locale ad altro ufficio del comune, dove gli venivano assegnate mansioni differenti da quelle per cui era stato assunto”.