Grigi: arriva Sacha Cori

È stata una vittoria importante quella ottenuta dai Grigi domenica pomeriggio contro la rivelazione Gubbio. A guardare con un po’ di spirito critico è stata una partita che ha rivelato anche aspetti negativi che, per una serie di fattori casuali e nonostante certe letture che abbiamo dato in precedenza, covavano sotto la cenere.

Ho scritto bene? Bon.

L’aspetto divertente di tutto però è che la vittoria ha rovinato la serata a un gruppo di sedicenti tifosi per i quali un risultato positivo della nostra squadra ha l’effetto di un gatto nelle mutande. Mi verrebbe voglia di dir loro che, di qui alla fine, mancano ancora 16 partite quindi, per raggiungere gli obiettivi minimi, dobbiamo vincere 5 volte e pareggiarne altrettante, cosa tutt’altro che automatica. È ovvio che questi sfascisti travestiti da ultras purtroppo avranno ancora occasioni per gioire delle sconfitte mandrogne. Un ducetto con un po’ di seguito in curva, uno di quei personaggi abbonati alla contestazione purchessìa, ha postato a fine partita sui social che il rigore assegnato con generosità al Gubbio nel pomeriggio, sarebbe il segno che i nostri non avrebbero peso nel sistema calcio: un’argomentazione da bar, trita e ritrita, nonché priva di basi reali, bugia che fa sempre presa sulla retroguardia della nostra sgangherata tifoseria. Se poi si riguarda con attenzione il rigore (protagonista Liverani e la sua uscita proditoria) il colpevole principe invece c’è, e la supposta mala fede arbitrale non esiste. Avete presente quella cosa di cui pennivendoli e tifosi citano ma in pochi conoscono, cioè “l’organizzazione difensiva”? Informiamo che per organizzazione difensiva s’intende quella serie di regole che una squadra adotta a seconda delle varie fattispecie di gioco in fase di non possesso palla. Questo insieme di regole serve per aiutare i propri giocatori a prevedere i movimenti dei compagni, evitando così le incomprensioni di squadra, come successo contro il Gubbio. Ogni allenatore studia e organizza le regole a suo piacimento già nei primi giorni di ritiro. Poi ci si lavora costantemente per far sì che i movimenti dei calciatori diventino automatici, garantendo inoltre che, quando si sostituisce un elemento nel reparto, aquello nuovo si muova già con gli automatismi dei compagni. Ebbene, il rigore subìto contro il Gubbio ha dimostrato che, dopo sette mesi di allenamenti, la difesa mandrogna non ha ancora compreso un meccanismo che invece dovrebbe essere ormai automatico. Altro che arbitro cinico e crudele. Abbiamo invece, come già detto, un allenatore che allena poco e male, e lo si vede, non solo nella fase difensiva poco organizzata, ma in tutta una serie di posture sbagliate ed errori mai corretti dei nostri calciatori. Possibile che nessuno li veda e che nessuno, Cerri compreso, ne chieda conto a Rebuffi? Inoltre è possibile che un ragazzo del 2004 (Gazoul), seconda punta tipica, svelta e brava nello stretto, proprietà della società e con prospettive di scalare le categorie, debba giocare in un ruolo per cui non ha le caratteristiche fisiche e di passo?

Caro Rebuffi, se vuoi fare l’interesse di tutti (ragazzo, società, squadra, pubblico e pure il tuo) perché non lo fai giocare in prima linea, libero da compiti di copertura? Certo, il ragazzo è una scommessa, ma perché, in un’annata di transizione come questa, non tentare di azzardare un colpo che potrebbe rappresentare un tesoretto per il prossimo mercato?

Magari sei costretto a cambiare modulo per trovargli spazio e non intendi farlo?

Credo che un tuo piccolo sacrificio in tal senso sia benaccetto.

Mentre scrivo è appena arrivata l’ufficialità dell’ingaggio da parte dei Grigi d’una prima punta di vaglia per la categoria, Sacha Cori del ’89 dall’Albinoleffe, un colosso di 1,90 per 85 kg, che abbiamo già incrociato in passato quando ci ha castigato due volte.

Motivo in più per passare al 4-3-3.

O no?