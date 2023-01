Il caso dell’Ipab Borsalino, un cocktail esplosivo fatto di errori e leggerezze che ci costa 2,5 milioni di euro

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, dopo varie intimidazioni, minacce di querela, insulti su facebook, ho avuto la conferma che i nostri dubbi sulla legittimità della gara d’appalto e della vicenda finanziaria dell’Ipab Borsalino di Alessandria, sono giustificati. Andando a guardare bene vengo a sapere che la gara d’appalto del Borsalino prevede la devoluzione al vincitore di tutto l’asset dell’Ipab per 20 anni: praticamente il Borsalino lascia al Gabbiano, cooperativa che fa riferimento al Gruppo Paradiso, tutte le rette, tutti i rimborsi dell’Asl e tutto l’apparato strutturale della Casa di Riposo, dietro canone di 300.000 euro all’anno, che dovrebbero essere ceduti, nelle intenzioni del CdA attuale, a una banca disposta a sganciare circa 2,5 milioni di euro per pagare i debiti (creditore è la Punto Service). È ovvio che una banca simile è introvabile perché nessuno è disposto al suicidio finanziario in questi termini, a meno che il prestito non sia garantito da una cooperativa come il Gabbiano che non ha beni per farlo. Gli è che Punto Service ha pignorato tutti i crediti del Borsalino presso la Asl e, in Banca – pignoramento ad oggi sospeso dal tribunale di Vercelli ma che resta pendente – ed è ovvio che al momento dell’aggiudicazione Punto Service, se confermata creditrice, farà piazza pulita anche nei confronti de Il Gabbiano. Ne ha facoltà, può farlo e lo farà. L’operazione quindi è da kamikaze incoscienti, ma servirà a trasferire tutto l’asset al Gruppo Paradiso, per cui il CdA si dimetterà e chi s’è visto s’è visto. Intanto gli incolpevoli dipendenti sono preoccupati di passare dalle dipendenze di un ente pubblico quale l’Ipab Borsalino a quelle d’una cooperativa privata, per cui hanno pensato bene di chiedere la mobilità e sono tutti passasti ad altri enti.

A spese del contribuente ovviamente. E il vecchietto dove lo metto? Ma la Meloni lo sa?

E io pago.

Nella foto web in alto il presidente del Cda dell’Ipab Borsalino dottore Antonio Maconi